"Активизация связей с носителями русской культуры за рубежом укрепляет позитивный имидж региона за границей", - Ольга Гусева Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Активизация связей региона с носителями русской культуры за рубежом оказывает положительное влияние на создание позитивного имиджа Нижегородской области за границей", - сказал директор департамента внешних связей региона Ольга Гусева в ходе координационного совещания Россотрудничества с представителями субъектов РФ 14 декабря 2018 года.



Всероссийское совещание с представителями государственных органов исполнительной власти субъектов РФ было посвящено вопросам взаимодействия и международного сотрудничества. В ходе совещания участники подвели итоги совместной работы Россотрудничества и субъектов РФ и обсудили предложения по расширению участия регионов в международном гуманитарном сотрудничестве.

Как рассказала Ольга Гусева, правительством Нижегородской области активно проводится работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, на регулярной основе привлекаются организации соотечественников к участию в проводимых в регионе гуманитарных мероприятиях. "Активизация связей региона с носителями русской культуры за рубежом оказывает положительное влияние на создание позитивного имиджа Нижегородской области за границей. Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере с нашими соотечественниками, проживающими в разных странах мира, способствует, прежде всего, укреплению позиций русского языка и культуры", - подчеркнула она.

Ольга Гусева также отметила, что департаментом внешних связей был разработан специальный план мероприятий до 2020 года по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, который включает более 50 мероприятий по различным направлениям.