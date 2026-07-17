Новые автобусы начали курсировать по трем маршрутам в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Компания «Столица Авто» закупила 11 новых автобусов ПАЗ «Вектор Некст» 8.8 «Доступная среда» для работы на четырех маршрутах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

В настоящее время четыре новых автобуса уже работают на маршруте №24, два — на маршруте №70 и один — на маршруте №59. В ближайшее время на маршрут №70 выйдет еще один автобус, а на маршрут №59 — еще три.

Все новые автобусы имеют низкий уровень пола в задней части салона и оборудованы аппарелью для пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, перевозчик ООО «Дзержинск Авто» ввел в эксплуатацию 10 новых автобусов ПАЗ-4234 на пригородном маршруте №401 «Дзержинск (8-й микрорайон) — Нижний Новгород (ТПУ „Канавинский“)». Автобусы изготовлены в пригородном исполнении и рассчитаны на 30 сидячих мест для пассажиров.

Ранее мы выяснили, что проблемы с топливом не нарушат работу автобусов в Нижегородской области.