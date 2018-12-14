"В общественных проектах в 2019 году планируется задействовать еще больше молодежи", - Михаил Гапонов

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"В общественных проектах планируется задействовать еще больше молодежи", - сказал член правления ООР "РСПП", председатель правления банка "Ассоциация" Михаил Гапонов в ходе заседания совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, которое прошло 14 декабря в Москве.
На заседании присутствовали партнеры общественных проектов: руководители федеральных органов государственной власти, общественных структур, депутаты Государственной Думы, представители социально ответственного бизнеса.
Участники обсудили итоги реализации окружных общественных проектов в 2018 году и перспективы их развития на следующий год.
По словам Михаила Гапонова, в 2018 году активное участие в общественных проектах ПФО патриотической, научно-технической, спортивной и культурной направленности приняли 370 тысяч молодых людей. "Я считаю, что это достойный результат. 2019 год также обещает быть насыщенным, многие проекты будут дополнены и в них планируется задействовать еще больше молодежи, в том числе и в отдаленных муниципальных районах", - отметил председатель правления банка "Ассоциация".
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