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Культура и отдых

Большеболдинский музей-заповедник в Нижегородской области хотят развивать на федеральном уровне

16 декабря 2018 13:54  [57] Культура и отдых
Обитель Серафима Саровского в Дивееве

Обитель Серафима Саровского в Дивееве

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Большеболдинский музей-заповедник в Нижегородской области хотят развивать на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Развитие музея, а также паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", обсудили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе рабочей встречи в Москве.

"Мы договорились с Владимиром Мединским, что министерство культуры России поддержит правительство Нижегородской области в вопросе возможной передачи музея в федеральную собственность", - сказал Глеб Никитин по итогам встречи.

Он добавил, что Владимир Мединский одобрил предложенный регионом план развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Напомним, что в конце июля рассматривалась возможность включения кластера Арзамас-Дивеево-Саров в нацпроект "Культура" в виде отдельного федерального проекта "Паломническо-туристический кластер".

Напомним, что планы по развитию "Большого Сарова", в рамках которого планируется создать паломнический кластер на территории Дивеева, Сарова и Арзамаса, были озвучены депутатам регионального Заксобрания в конце марта 2018 года.

Как сообщалось ранее, в рамках данной программы предполагается строительство нового здания администрации Дивеевского района. На него будет выделено 190 млн рублей в 2018 году и 180 млн рублей в 2019 году. Земля под старым зданием администрации будет передана Серафимо-Дивеевскому монастырю.

СПРАВКА:
Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале XVII века на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде (ныне г. Саров Нижегородской области). Известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь считается наряду с Иверией (современная Грузия), Святой горой Афон (Греция) и Киево-Печерской лаврой (Украина) четвертым уделом Пресвятой Богородицы и единственным в России. Особое значение монастырь приобретает после монашеского подвига преподобного Серафима Саровского.

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