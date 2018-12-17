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Общество

"Специалисты нижегородских силовых ведомств на деле доказывают свой высокий профессионализм", - Сергей Зуденков

20 декабря 2018 09:30  [67] Общество
Сергей Зуденков

Сергей Зуденков

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков поздравил сотрудников органов безопасности госбезопасности с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники органов госбезопасности! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Именно вы обеспечиваете безопасность страны, охраняете ее границы, боритесь с терроризмом, организованной преступностью и тем самым защищаете интересы граждан. От вашего каждодневного труда зависят спокойствие и мир в нашем государстве", - сказал Сергей Зуденков.

"Ежегодно в Нижегородской области выявляется и пресекается несколько десятков преступлений экстремистской направленности. Специалисты силовых ведомств на деле доказывают свой высокий профессионализм. Благодаря вам обеспечивается безопасность в регионе во время проведения массовых мероприятий общероссийского и мирового масштаба", - добавил депутат.

"Спасибо вам за мужество и силу духа, за преданность Родине и за то, что вы превыше всего ставите национальные интересы России! Желаю сотрудникам и ветеранам силовых органов, курсантам, выбравшим для себя суровую и непростую профессию, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия", - говорится в поздравлении.

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