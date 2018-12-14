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Общество

МЧС предупреждает о возможности увеличения травм у населения из-за гололёда в Нижегородской области 17 декабря

17 декабря 2018 09:12  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности увеличения травм у населения из-за гололёда в Нижегородской области 17 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, утром 17 декабря местами по области ожидается изморозь более 30 мм, на дорогах – гололед.

В связи этим повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможно обрушение слабоукрепленных, падение деревьев со слабой корневой системой, ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП.

Кроме того, МЧС предупреждает нижегородцев о возможном увеличении количества случаев травматизма из-за падений на льду.

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