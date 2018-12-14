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Происшествия

Пять пожаров произошло в Нижегородской области из-за неисправности печей 16 декабря

17 декабря 2018 09:33  [16] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять пожаров произошло в Нижегородской области из-за неисправности отопительных печей и дымоходов, а также нарушения правил безопасной эксплуатации печей 16 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Согласно информации, по этой причине огнем повреждены дома и бани в Навашинском, Кулебакском, Бутурлинском, Пильнинском и Балахнинском районе. Общая площадь ущерба от этих пожаров составила 209 кв.метров.

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Теги:
МЧС Пожары
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