Пять пожаров произошло в Нижегородской области из-за неисправности печей 16 декабря

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Пять пожаров произошло в Нижегородской области из-за неисправности отопительных печей и дымоходов, а также нарушения правил безопасной эксплуатации печей 16 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Согласно информации, по этой причине огнем повреждены дома и бани в Навашинском, Кулебакском, Бутурлинском, Пильнинском и Балахнинском районе. Общая площадь ущерба от этих пожаров составила 209 кв.метров.
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