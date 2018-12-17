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Происшествия

Бывший сотрудник нацгвардии в Балахне Нижегородской области получил условный срок за торговлю оружием

17 декабря 2018 10:21  [79] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший сотрудник нацгвардии в Балахне Нижегородской области осуждён за торговлю подлежащим утилизации оружием. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 17 декабря 2018 года.

Согласно информации, 50-летний житель Балахны, являвшийся инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, был обязан осуществлять контроль за оборотом гражданского и служебного оружия. При этом он дважды скрыл факт написания гражданами заявления о снятии их с учета в качестве владельцев гражданского оружия и его уничтожении. Оружие мужчина продал его третьим лицам.

Кроме того, подсудимый незаконно приобрёл и хранил в своем служебном кабинете патроны.

Суд приговорил мужчину по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов), ему назначено три года лишения свободы условно.

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