БК "Нижний Новгород" одержал победу над "Химками" в матче Единой Лиги ВТБ 16 декабря Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над "Химками" в матче Единой Лиги ВТБ 16 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Первый отрезок завершился с минимальным преимуществом БК "НН" – 24:25, во второй десятиминутке темп заметно спал, но нижегородцы по-прежнему удерживали лидерство - 40:44. К концу третьей четверти команды продолжали вести игру с небольшим отрывом, но нижегородцы не сдали позиций - 65:68. "За три с небольшим минуты до финальной сирены Джордан Микки двумя штрафными бросками сократил разницу до четырех очков – 79:83. За оставшееся время "Химки" фактически ничего не набрали – лишь Сергей Моня забил один штрафной из двух. А "НН" на кураже продолжал добавлять. Илья Попов с передачи Антона Астапковича поразил кольцо из трехсекундной зоны, Иван Стребков подвесил фонарь, а затем вместе с Кендриком Перри по очереди добавили очков со штрафной линии", - описывает пресс-служба нижегородского клуба финальные минуты матча.

Итоговый счёт составил 80:93 в пользу нижегородцев. Отмечается, что тем самым БК "НН" нанес "Химкам" первое поражение после девяти побед в сезоне Единой Лиги ВТБ.

"Заслуженная победа. Откровенно говоря, "Химки" не были похожи сами на себя. У них отсутствовали лидеры Швед, Гилл и Маркович, и у их поражения есть причины. "Химки" не показали баскетбола своего уровня, и им не хватило этого, чтобы обыграть "Нижний". Думаю, мы показали, что хотим добиться успеха, и эта победа для нас очень важна, особенно после того позора, который случился в игре с "Автодором". Мы показали, что учимся не только играть, но и побеждать", - прокомментировал игру главный тренер БК "НН" Зоран Лукич.