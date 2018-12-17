Пожилой мужчина пострадал на пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода 16 декабря Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пожилой мужчина пострадал на пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода 16 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре на первом этаже в двухэтажном многоквартирном доме по адресу переулок Корейский, д. 7 поступило в МЧС в 21:55. Спасатели эвакуировали из дома 13 человек, ещё двоих человек спасли с помощью масок. Отравление продуктами горения получил 68-летний мужчина, он госпитализирован в ГБУЗ НО "Городская больница №33 Ленинского района".

В результате пожара обгорела внутренняя отделка и имущество на общей площади 10 кв.метров.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 54 человека личного состава и 13 единиц техники. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.