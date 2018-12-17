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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту организации наркопритона в г.о. Бор Нижегородской области

17 декабря 2018 11:08  [36] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту организации наркопритона в г.о. Бор Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 17 декабря 2018 года.

Согласно информации, в период с 3 сентября по 8 октября 2018 года местный житель в районе Боталово-3 неоднократно предоставлял свою квартиру лицам, употребляющим наркотические средства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов). Санкция статьи предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.

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