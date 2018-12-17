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Бизнес

НБД-Банк принял участие в совместном заседании Совета АРБ и Всероссийского совета региональных банковских объединений

17 декабря 2018 11:23  [34] Бизнес

Заседание Совета Ассоциации российских банков (АРБ) и Всероссийского совета региональных банковских объединений (ВБС) под руководством президента АРБ Гарегина Тосуняна состоялось в Москве 17 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НБД-Банка.

С докладом о доступности заемного финансирования для субъектов МСП выступил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков. По его словам, в рамках программы стимулирования кредитования с функцией рефинансирования в ЦБ в 2018 году НБД-Банк предоставил кредиты в размере более 600 млн рублей. Сильной стороной этой программы является целевое финансирование банков Центральным Банком для кредитования субъектов МСП.

Обсуждая участие НБД-Банка в программе субсидирования, Евгений Максаков выступил с предложением пересмотреть объект субсидий. По мнению многих участников рынка кредитования, им должен стать субъект МСП. Отмечается, что в этом случае не нарушится принцип конкуренции, для кредитования будут пригодны все имеющиеся ресурсы банков, а государство сможет оказывать целевую поддержку субъекту МСП.

"АРБ продолжает совместную с Банком России, Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП работу по совершенствованию и развитию финансирования МСП. В ходе расширенной встречи был сформирован перечень предложений для повышения доступности финансирования МСП. Наше мнение по определенным пунктам программ было учтено, и мы надеемся, что они будут приняты и поспособствуют развитию кредитования МСП", - отметил Евгений Максаков.

Напомним, НБД-Банк на протяжении 26 лет занимается кредитованием малого и среднего бизнеса. Ежеквартально НБД-Банк кредитует участников МСП на сумму около двух млрд рублей. На сегодняшний день портфель МСП составляет более 11 млрд рублей или почти 90% от кредитного портфеля банка.

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