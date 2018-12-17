Последние новости рубрики Бизнес
17 декабря 2018 13:23  [210] Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей ГК "Каркас Монолит" в Нижнем Новгороде
17 декабря 2018 12:30  [274] "Производственная программа 2018 года Дзержинской УК по основным показателям исполнена на 100%", - Олег Богданов
17 декабря 2018 11:23  [183] НБД-Банк принял участие в совместном заседании Совета АРБ и Всероссийского совета региональных банковских объединений
15 декабря 2018 14:44  [693] "В общественных проектах в 2019 году планируется задействовать еще больше молодежи", - Михаил Гапонов
14 декабря 2018 19:08  [443] "Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса", - Глеб Никитин
14 декабря 2018 18:56  [657] Виктор Клочай обсудил с Денисом Мантуровым экспорт нижегородских "Русполимета" и "Дробмаша"
14 декабря 2018 17:13  [921] Правительство области рассчитывает на восстановление мукомольного комплекса купцов Башкировых к 800-летию Нижнего Новгорода
14 декабря 2018 16:22  [493] "РЭЦ поможет предприятиям предлагать за рубеж продукцию, соответствующую регламентам этих стран", - Олег Лавричев
14 декабря 2018 13:03  [426] "Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году сэкономила 4,5 млн кВт/ч электроэнергии за счет программы энергосбережения
14 декабря 2018 12:23  [650] Шампанское в России в 2019 году может подорожать почти на четверть
Бизнес

Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей ГК "Каркас Монолит" в Нижнем Новгороде

17 декабря 2018 13:23  [210] Бизнес

Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей группе компаний "Каркас Монолит" - одному из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка 17 декабря 2018 года.

Финансирование предоставлено на срок до семи лет. Согласно информации, две линии общим объемом 460 млн рублей предназначены для финансирования девелоперского бизнеса холдинга. Еще одна - в размере 375 млн рублей - будет направлена на развитие инфраструктуры и благоустройство жилого комплекса "Анкудиновский парк", в частности на строительство детского сада, бульвара и паркинга для жителей микрорайона, модернизацию водоснабжения, тепло- и электро-коммуникаций.

Комментируя сделку, управляющий филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский подчеркнул, что "Каркас Монолит" является одним из наиболее эффективных предприятий в своих сферах. "Наработанный за 15 лет присутствия на рынке опыт позволяет компании реализовывать проекты самого высокого уровня сложности, а география возводимых ею объектов сегодня расширилась далеко за пределы региона. Надеемся, что при содействии нашего банка клиент продолжит успешную реализацию своих планов", - отметил он.

СПРАВКА:
ГК "Каркас Монолит" - представлена на рынке в Нижегородской области с 2002 года. Основные направления деятельности: сдача в аренду коммерческой и производственной недвижимости, жилищное строительство и выполнение субподрядных работ. Среди объектов, возведенных компанией в Нижегородской области - жилые комплексы "Мегаполис", "Прайм" и "Анкудиновский парк", Бизнес центр "KM City" и завод по производству многослойных панелей и железобетонных конструкций "Прекаст".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph