Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей ГК "Каркас Монолит" в Нижнем Новгороде Бизнес

Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей группе компаний "Каркас Монолит" - одному из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка 17 декабря 2018 года.

Финансирование предоставлено на срок до семи лет. Согласно информации, две линии общим объемом 460 млн рублей предназначены для финансирования девелоперского бизнеса холдинга. Еще одна - в размере 375 млн рублей - будет направлена на развитие инфраструктуры и благоустройство жилого комплекса "Анкудиновский парк", в частности на строительство детского сада, бульвара и паркинга для жителей микрорайона, модернизацию водоснабжения, тепло- и электро-коммуникаций.

Комментируя сделку, управляющий филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский подчеркнул, что "Каркас Монолит" является одним из наиболее эффективных предприятий в своих сферах. "Наработанный за 15 лет присутствия на рынке опыт позволяет компании реализовывать проекты самого высокого уровня сложности, а география возводимых ею объектов сегодня расширилась далеко за пределы региона. Надеемся, что при содействии нашего банка клиент продолжит успешную реализацию своих планов", - отметил он.



СПРАВКА:

ГК "Каркас Монолит" - представлена на рынке в Нижегородской области с 2002 года. Основные направления деятельности: сдача в аренду коммерческой и производственной недвижимости, жилищное строительство и выполнение субподрядных работ. Среди объектов, возведенных компанией в Нижегородской области - жилые комплексы "Мегаполис", "Прайм" и "Анкудиновский парк", Бизнес центр "KM City" и завод по производству многослойных панелей и железобетонных конструкций "Прекаст".