"Вхождение нижегородца в высший политический орган "ЕР" - это поворот в политической истории региона", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА Нижний Новгород

"Вхождение нижегородца в высший политический орган "Единой России" - это поворот в политической истории региона", - сказал руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, комментируя избрание Секретаря НРО "Единой России", депутата Госдумы Дениса Москвина в Президиум Генсовета партии.

"Конечно, это подчеркивает статус региона и его влияние. Насколько я помню, непосредственно нижегородцы в Президиум раньше не входили. Туда входили только депутаты Государственной Думы, которые избирались от Нижегородской области, но сами нижегородцами не были. А вот, то, что Москвин, нижегородец коренной, вошел в состав Президиума, это на самом деле первый раз такое в новой политической истории региона. И, на мой взгляд, это оценка социально-политических процессов в Нижегородской области: они у нас, в отличие от многих регионов, достаточно стабильны. Об этом свидетельствуют спокойные и результативные выборы, которые прошли, и в марте, и в сентябре 2108 года", - считает специалист.

"Конечно, "Единая Россия" как ведущая политическая сила за это отвечает - отвечает за политическую стабильность в регионе. И то, что пришедший к управлению региональным отделением новый молодой политический менеджер добился таких результатов, что выборы прошли в спокойной, стабильной и контролируемой обстановке, это серьезный результат работы. Мы видели, что во многих регионах региональные отделения практически утратили контроль над ситуацией и потеряли значительные позиции. У нас позиции, наоборот, были укреплены. И это признание определенного успеха, определенных эффектов, которые возникли в регионе, уже на федеральном уровне", - отметил руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества.

"Что от этого получит регион? На мой взгляд, это все-таки усиление политического влияния, политического статуса региона. Когда и губернатор - член Генерального совета, и руководитель регионального отделения политической партии - член Президиума Генерального совета. Это возможности лоббирования интересов региона, это возможность участия в самых разных проектах, которые реализуются партией в том числе тех, которые обеспечены бюджетом. И будем надеяться, что вот этот статус, и вот это положение, которые заняли наши руководители - руководитель региона и руководитель регионального отделения – будут отражаться эффектами и в практической плоскости", - добавил он.

"Мы наблюдаем в целом по стране в партийно-политической системе России такое серьезное кадровое обновление. К руководству приходит более молодое поколение. Их называют по-разному: кто-то называет их технократами, кто-то - молодыми менеджерами. Это совершенно другая энергия, это совершенно другие амбиции, это совершенно другая культура политическая. И то, что руководитель "Единой России" Турчак и руководитель регионального отделения в Нижегородской области друг друга нашли и друг друга увидели, это говорит о том, что возможности, которыми обладают оба руководителя, они сходятся, стратегии сходятся. И вот когда формируется команда по единым стратегическим принципам, тогда действительно можно ожидать каких-то серьезных изменений", - подытожил Евгений Семенов.

Напомним, что Денис Москвин избран в состав президиума генерального совета "Единой России" 8 декабря.