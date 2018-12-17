Почти 90% заявок отработано в системе "Наш Нижний" по данным на 17 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 90% заявок отработано в системе "Наш Нижний" по данным на 17 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Нижнего Новгорода в настоящее время к информационной системе подключено 106 домоуправляющих компаний. По сведениям на 11:30 17 декабря, от нижегородцев поступило 13 624 заявки, из них отработано 12 122 обращения, что составляет почти 90% выполнения. Наибольшее количество обращений поступило в "ДК Ленинского района", "ДК Канавинского района", "ДК Приокского района".

Наибольшее число заявок отработано ООО "ДК Сормовского района" - 87.5%, ОАО "ДК Ленинского района" - 82.04%, АО "ДК Советского района" - 78.57%, ООО "Наш дом" - 74.18% и ОАО "ДК Приокского района" - 71.15%. Наименьший процент отработки – в АО "ДК Московского района" - 62.77%

Напомним, что по данным на 6 декабря в системе было зарегистрировано 12,9 тысячи заявок.

Как сообщалось ранее, что по данным на конец ноября информационная система "Наш Нижний" объединила 100 домоуправляющих компаний.