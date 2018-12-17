Очный этап марафона для полуфиналистов конкурса "Лидеры России" открылся в нижегородском филиале РАНХиГС 17 декабря Политика

Очный этап образовательного марафона "Россия – страна возможностей" для полуфиналистов конкурса "Лидеры России" 2017-2018 годов из регионов Приволжского федерального округа открылся в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС 17 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, участниками масштабного образовательного мероприятия стали около 40 перспективных управленцев из Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, Республики Мордовия, Пермского края, Чувашской Республики, Республики Башкортостан. В рамках марафона полуфиналисты проходят тренинг по сервисному проектированию, под руководством бизнес-тренеров осваивают инструменты сервис-дизайна, дизайн-мышления и прокачивают управленческие компетенции. Работа участников организована в группах, итогом которой станут инновационные, конкурентные, социально ориентированные проекты и решения.

"Участники конкурса "Лидеры России" проходят очень интересный и важный этап, в рамках которого они не только демонстрируют свои знания, но и обучаются сервисному проектированию – разработке и выводу на рынок новых продуктов, сервисов, услуг. Тренинг будет полезен управленцам, поскольку приобретенные навыки и компетенции они смогут использовать в любых отраслях, как в бизнесе, так и на госслужбе", - отметил, открывая марафон, директор Нижегородского института управления Андрей Осипов.

Ранее в рамках образовательного марафона участники прошли дистанционное обучение и тестирование. По окончании всех этапов обучения слушателям будут выданы удостоверения РАНХиГС о повышении квалификации. "Самый важный ресурс государства – это кадры. Конкурс "Лидеры России" и другие проекты платформы "Россия – страна возможностей" и Агентства стратегических инициатив сегодня выступают хорошей стартовой площадкой для целеустремленных, инициативных людей. Это совершенно другой подход к формированию кадрового резерва. Через такие конкурсы, через программы специальной управленческой подготовки, командного взаимодействия управленцы получают возможности социального лифта, и последние перемещения, происходящие в госсекторе, это доказывают", – отметил руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ПФО Сергей Бочаров.