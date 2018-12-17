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Общество

Более 300 школьных рисунков поступило на конкурс "Чистый взгляд", проводимый ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

17 декабря 2018 17:52  [161] Общество

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза"

Более 300 рисунков поступило от школьников Кстова Нижегородской области на конкурс "Чистый взгляд", который проводило ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время итоги конкурса подведены. "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" провел его при поддержке администрации Кстовского района. Заключительное мероприятие конкурса прошло в ДК Нефтехимиков. В стенах дома культуры детей ждали сказочные герои, выставка лучших работ, сладкие сюрпризы от организаторов. Самым главным подарком стало представление "Снежная королева".

В конкурсе детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд" участвовало более 300 школьников 1-4 классов Кстова и Кстовского района. Они присылали работы в номинации: "Редкие животные Нижегородской области", "Редкие растения Нижегородской области".

"Конкурс детского рисунка "Чистый взгляд" проводится Компанией ЛУКОЙЛ уже 10 лет. В Нижегородской области - во второй раз и уже зарекомендовал себя. "Чистый взгляд" служит мотивацией для ребят не только показать свои творческие способности, но и научиться бережно относиться к флоре и фауне родного края",- отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень.

За участие в конкурсе все финалисты получили дипломы.

"Для школьников Кстовского района появилось еще одно традиционное знаковое событие - финал конкурса рисунка на тему экологии "Чистый взгляд". Синергия изобразительных средств и экологического образования - отличная идея Компании ЛУКОЙЛ в воспитании поколения, которое понимает важность сохранения природы", - сказал заместитель главы администрации Кстовского района Леонид Стрельцов и поблагодарил компанию "ЛУКОЙЛ".

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