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Экономика

"Прирост экономики в Нижегородской области по итогам года ожидается не менее 2%", - Глеб Никитин

17 декабря 2018 18:20  [85] Экономика
Глеб Никитин на встрече с нижегородским бизнес-сообществом

Глеб Никитин на встрече с нижегородским бизнес-сообществом

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

"Прирост экономики в Нижегородской области по итогам года ожидается не менее 2%", - сказал губернатор региона Глеб Никитин 17 декабря в ходе встречи с нижегородским бизнес-сообществом.

Глава области подвел промежуточные итоги 2018 года и отметил, что в регионе второй год подряд продолжается увеличиваться показатель инвестиционной деятельности, в том числе объем инвестиций в основной капитал.

"Наша задача - выйти в число регионов-лидеров и по качеству жизни, и по уровню экономического развития", - обратился к предпринимателями и руководителями предприятий Глеб Никитин.

Он добавил, что по итогам 9 месяцев индекс физического объёма инвестиций в целом по экономике региона составил 106%, а в обрабатывающих производствах - 140,4%.

"В лидерах у нас химическое производство, металлургия, электроника, автомобилестроение. Среди других секторов экономики можно отметить увеличение доли инвестиций в электроэнергетику, сельское хозяйство, IT-сектор и связь, научную и техническую деятельность", - подчеркнул губернатор.

Далее он рассказал, что прибыль предприятий в целом по экономике региона увеличилась на 11,5%.

"По итогам текущего года мы ожидаем, что экономическая составляющая в области возрастет не менее, чем на 2%. При этом у нас показатель несколько лучше, чем в целом по России", - отметил Глеб Никитин.

В завершение он добавил, что намерен проводить встречи с нижегородским бизнес-сообществом в таком формате регулярно.

Напомним, что индекс промышленного производства у обрабатывающих предприятий Нижегородской области в январе-октябре 2018 года увеличился на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года. В целом индекс промпроизводства за 10 месяцев составил 102,9% к показателю, который был годом ранее.

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