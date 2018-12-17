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Происшествия

Нижегородские волонтеры объявили сборы на поиск пропавшей месяц назад 15-летней воспитанницы интерната

17 декабря 2018 19:12  [91] Происшествия

Фото: ПСО Рысь

Поисково-спасательный отряд "Рысь" объявил сборы на поиск 15-летней воспитанницы интерната Наташи Ногиновой. Об этом сообщается в официальной группе волонтеров в социальной сети 17 декабря 2018 года.

Наташа является воспитанницей коррекционной школы-интерната №1, которая расположена на улице Елецкой в Нижнем Новгороде. Девушка ушла из интерната 18 ноября около 12:00 и после этого не выходила на связь.

Наташа Ногинова среднего телосложения, ее рост составляет 164 см, волосы черные волнистые, светлые у корней, глаза — серые.

Девушка одета в куртку салатового цвета с капюшоном, светло-голубые джинсы, розово-белую кофту и кроссовки бирюзового цвета. Особыми приметами пропавшей являются татуировка на правой руке с надписью "медвежонок", на левой руке - татуировка с надписью "лето", на плече - с надписью "сердце". Кроме того, на теле у Наташи есть шрам от операции по удалению аппендицита.

Ранее сообщалось, что сейчас в Нижегородской области продолжаются поиски пропавшей 1 августа текущего года 13-летней Маши Ложкаревой, которая уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок Кстовского района и после этого не выходила на связь.

Напомним также, что 20 августа текущего года в Богородске пропала 9-летняя Маша Люлина. Поиски ребенка продолжаются.

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