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Бизнес

Капитализацию регоператоров финансовой и гарантийной поддержки планируется увеличить в Нижегородской области

17 декабря 2018 19:40  [142] Бизнес
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Капитализацию региональных операторов финансовой и гарантийной поддержки планируется увеличить в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил губернатор области Глеб Никитин на встрече с представителями регионального бизнеса 17 декабря 2018 года.

Он сказал, что увеличение объемов капитализации планируется в рамках нацпроекта. По мнению правительства, отсутствие залоговой массы для предприятий малого и среднего бизнеса является главным препятствием для привлечения кредитов.

"Чтобы нивелировать эту проблему, мы фокусируемся на развитии гарантийного фонда. Эти виды поддержки у нас в области являются востребованными, и спрос превышает предложение", - сказал губернатор.

Он добавил, что объем докапитализации составит 700 млн рублей по гарантиям и 800 млн рублей по микрозаймам.

"Это позволит к 2024 году в два раза увеличить ежегодное количество предоставляемых поручительств и в девять раз - количество микрозаймов", - добавил Глеб Никитин.

Он сказал также, что в помощь предпринимателям в Нижнем Новгороде планируется создать единый центр поддержки "Мой бизнес". Он станет единой площадкой, где предприниматели смогут получить необходимые для ведения бизнеса услуги и виды поддержки по принципу одного окна. Для этого сейчас разрабатывается единая онлайн-платформа. Центр расположится в технопарке "Анкудиновка".

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