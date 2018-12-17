Капитализацию регоператоров финансовой и гарантийной поддержки планируется увеличить в Нижегородской области

Глеб Никитин
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Капитализацию региональных операторов финансовой и гарантийной поддержки планируется увеличить в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил губернатор области Глеб Никитин на встрече с представителями регионального бизнеса 17 декабря 2018 года.
Он сказал, что увеличение объемов капитализации планируется в рамках нацпроекта. По мнению правительства, отсутствие залоговой массы для предприятий малого и среднего бизнеса является главным препятствием для привлечения кредитов.
"Чтобы нивелировать эту проблему, мы фокусируемся на развитии гарантийного фонда. Эти виды поддержки у нас в области являются востребованными, и спрос превышает предложение", - сказал губернатор.
Он добавил, что объем докапитализации составит 700 млн рублей по гарантиям и 800 млн рублей по микрозаймам.
"Это позволит к 2024 году в два раза увеличить ежегодное количество предоставляемых поручительств и в девять раз - количество микрозаймов", - добавил Глеб Никитин.
Он сказал также, что в помощь предпринимателям в Нижнем Новгороде планируется создать единый центр поддержки "Мой бизнес". Он станет единой площадкой, где предприниматели смогут получить необходимые для ведения бизнеса услуги и виды поддержки по принципу одного окна. Для этого сейчас разрабатывается единая онлайн-платформа. Центр расположится в технопарке "Анкудиновка".
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