Почти 150 новогодних ёлок пройдёт в Дзержинске Нижегородской области до 8 января Культура и отдых

Фото: администрация Дзержинска

Почти 150 новогодних ёлок пройдёт в учреждениях социальной сферы Дзержинска Нижегородской области с 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 18 декабря.

Новогодние мероприятия стартуют с 20 декабря. Всего в учреждениях социальной сферы Дзержинска пройдет 148 новогодних праздников, 14 из них - благотворительных. Планируется, что участие в них примут более 34 тысяч детей, подростков и их родителей.

Так, с 22 декабря по 3 января в Дзержинском театре кукол будет демонстрироваться новогодний спектакль "По щучьему веленью", 4 января – новогодний спектакль "Кошкин дом", 5, 6 и 7 января – новогодний спектакль "Дорога в Вифлеем", 8 января - новогодний спектакль "Зимняя сказка". Также в кукольном театре будут организованы благотворительные елки: 20 декабря - новогодний спектакль "По щучьему веленью", 7 января - Рождественские встречи совместно с епархией, спектакль "Дорога в Вифлеем".



С 22 декабря по 6 января во Дворце детского творчества пройдет 37 новогодних представлений, а 28 и 29 декабря, а также 3 января – четыре благотворительных новогодних представления.

Во Дворце культуры химиков в период с 23 по 27 декабря будут представлены 11 театрализованных игровых программ для детей "Тайна старого сундука", а с 23 декабря по 6 января дети и подростки смогут принять участие в массовке вокруг елки "Подарок для Елочки" и увидеть новогоднюю сказку "Однажды в сказочном лесу". Благотворительные мероприятия в ДКХ пройдут 5 января (массовка у елки и новогодняя сказка) и 11 января (Благотворительная елка "Рождественские каникулы" для Благочиния Воскресенского округа и хоровод у рождественской елки).

С 23 декабря по 8 января Дзержинский театр драмы покажет новогоднюю сказку "Как Ежик и Медвежонок меняли небо". 27 декабря здесь пройдет городская елка, а затем и благотворительная елка главы города. Еще две благотворительные городские елки будут организованы в театре драмы 5 января.

С 24 декабря по 6 января Дворец культуры им. Я.М. Свердлова ждет детей и подростков на новогодние представления "Загадай желание". Также во дворце планируется проведение двух благотворительных елок.

Кроме того, тематические мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха: конкурс новогодних елочных игрушек "Нарядим самую большую елку вместе", празднование Нового года в парке, тематические дни "Новогодний калейдоскоп развлечений" в парке "Остров сокровищ".