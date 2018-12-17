Две девочки и женщина пострадали в ДТП в Кулебакском г.о. Нижегородской области 17 декабря

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Две девочки и женщина пострадали в ДТП в Кулебакском городском округе Нижегородской области 17 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 10:00 на 211 км автодороги Владимир – Муром – Арзамас. Согласно информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "Лада Приора".
В результате ДТП пострадали две девочки шести и четырёх лет, находившиеся в детских удерживающих устройствах в иномарке, а также 57-летняя пассажир "Лады". Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
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