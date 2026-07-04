Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек

Фото:
В селе Починки произошел смертельный пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.
В результате возгорания погибли два человека — мужчина и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Для ликвидации пожара были привлечены девять расчетов МЧС России.
Дознаватели чрезвычайного ведомства выясняют причину случившегося.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина погиб после возгорания одежды.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+