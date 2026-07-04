Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В селе Починки произошел смертельный пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

В результате возгорания погибли два человека — мужчина и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Для ликвидации пожара были привлечены девять расчетов МЧС России.

Дознаватели чрезвычайного ведомства выясняют причину случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина погиб после возгорания одежды.