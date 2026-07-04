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Происшествия

Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек

04 июля 2026 09:46 Происшествия
Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В селе Починки произошел смертельный пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

В результате возгорания погибли два человека — мужчина и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Для ликвидации пожара были привлечены девять расчетов МЧС России.

Дознаватели чрезвычайного ведомства выясняют причину случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина погиб после возгорания одежды.

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Теги:
МЧС Пожар Смерть
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