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Происшествия

Бастрыкину доложат о впавшем в кому четырехлетнем нижегородце

04 июля 2026 13:33 Происшествия
Бастрыкину доложат о впавшем в кому четырехлетнем нижегородце

Фото: пресс-служба СК РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи 4-летнему ребенку в Нижегородской области.

Поводом стали публикации в социальных сетях и обращение к председателю СК России. В них сообщалось о ситуации в одном из медицинских учреждений Арзамаса, где при поступлении ребенка, по предварительным данным, ему не было проведено полноценное обследование. Из-за этого диагноз своевременно не установили.

Позднее, после ухудшения состояния, мальчика перевели в медицинское учреждение Нижнего Новгорода. В настоящее время он находится в состоянии комы.

По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Александру Дынькову доложить о ходе расследования, а также об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении туристом в кафе в центре Нижнего Новгорода.

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Теги:
Александр Бастрыкин Дети СК
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