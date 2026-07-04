Бастрыкину доложат о впавшем в кому четырехлетнем нижегородце

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи 4-летнему ребенку в Нижегородской области.
Поводом стали публикации в социальных сетях и обращение к председателю СК России. В них сообщалось о ситуации в одном из медицинских учреждений Арзамаса, где при поступлении ребенка, по предварительным данным, ему не было проведено полноценное обследование. Из-за этого диагноз своевременно не установили.
Позднее, после ухудшения состояния, мальчика перевели в медицинское учреждение Нижнего Новгорода. В настоящее время он находится в состоянии комы.
По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Александру Дынькову доложить о ходе расследования, а также об установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении туристом в кафе в центре Нижнего Новгорода.
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