Суд приговорил троих экс-полицейских в Выксе Нижегородской области к условному сроку за избиение любовника жены одного из них Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил троих экс-полицейских в Выксе Нижегородской области к условному сроку за избиение любовника жены одного из них. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 18 декабря 2018 года.

По информации суда и следствия, в ночь на 8 ноября 2015 года в Мкрн. Мотмос в городе Выкса 36-летний мужчина, работавший в должности инспектора ДПС, вызвал на разговор 25-летнего любовника своей жены и избил его совместно с тремя своими знакомыми. После этого потерпевший обратился в районную больницу, а 10 ноября 2015 подал в местный отдел МВД заявление о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за причинение ему телесных повреждений. Полицейский обратился к мужчине с просьбой отказаться от заявления, пообещав компенсировать причиненный ему физический и моральный вред, но свое обещание не выполнил.

Позднее, 18 января 2016 двое оперуполномоченных ОУР, по просьбе инспектора ДПС, под обманным предлогом привели потерпевшего в отдел полиции и потребовали от него отозвать заявление. 25 февраля эти полицейские незаконно задержали потерпевшего и в служебном кабинете избили его. Затем они составили подложные рапорты, в которых сообщили о якобы совершенном потерпевшим мелком хулиганстве, за которое его арестовали на семь суток.

В ходе предварительного расследования данное привлечение потерпевшего к административной ответственности было отменено.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 4 ст. 33, п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий, совершенные с угрозой применения насилия) и п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором суда всем троим подсудимым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, за причинение потерпевшему телесных повреждений в ноябре 2015 года трое граждан также были признаны судом виновными в совершении преступления.