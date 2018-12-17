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Политика

Алексей Гойхман написал заявление о сложении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода

19 декабря 2018 09:58  [138] Политика
Алексей Гойхман

Алексей Гойхман

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Думы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман написал заявление о сложении полномочий 17 декабря 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в аппарате Гордумы19 декабря.

Согласно информации, личное заявление от депутата поступило на имя председателя Думы Дмитрия Барыкина. Причины его ухода не уточняются.

Планируется, что заявление Алексея Гойхмана будет рассмотрено на внеочередном заседании городской Думы 26 декабря 2018 года.

Напомним, что 12 декабря Гойхман вышел из состава комиссии по транспорту, а также досрочно сложил полномочия председателя этой комиссии, которую он возглавлял ее более 10 лет. На его место назначен Станислав Прокопович. В октябре 2018 года из состава комиссии также вышел Игорь Нагорный, бывший заместителем председателя комиссии.

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