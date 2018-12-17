Несколько нижегородских школ нарушали закон о жизни и здоровье детей, - прокуратура

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Прокуратура при проверке ряда школ Нижегородской области выявила, что некоторые учебные заведения нарушали законодательства в части охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Речь идет о школах в Тоншаевском районе. Выяснилось, что в некоторых из них отсутствуют локально-нормативные акты, которые регулируют правоотношения между работодателем и сотрудниками.
В трех школах выявлены нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, пища детей не соответствовала тому рациону, который был прописан в утвержденном меню, а в одной из школ обнаружилась продукция с истекшим сроком годности.
Помимо этого, детей не обеспечили питьевой водой.
Проверка также показала, что в некоторых школах ненадлежащим образом сформирован порядок учебной и внеучебной нагрузки.
По выявленным нарушениям прокуратура направила материалы дела в Роспотребнадзор для решения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных в нарушениях.
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