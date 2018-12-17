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Спорт

Проект по развитию паралимпийского вида спорта бочча реализован в Нижегородской области при поддержке ЛУКОЙЛа

19 декабря 2018 14:38  [115] Спорт
Участники проекта Кубок равных возможностей

Участники проекта Кубок равных возможностей

Фото: с сайта Инватур

Проект по развитию паралимпийского вида спорта бочча реализован в Нижегородской области при поддержке ЛУКОЙЛа. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Проект "Кубок равных возможностей" реализовала нижегородская общественная организация инвалидов "Инватур" в 2018 году. Целью проекта является привлечение к регулярным занятиям физической культурой людей с инвалидностью и развитие в регионе паралимпийский вид спорта бочча. Участвовать в соревнованиях могли даже дети с самыми тяжелыми ограничениями здоровья.

Итоги проекта были представлены в докладе председателя организации Андрея Буланова 10 декабря в нижегородской областной библиотеке, где прошел круглый стол на тему "Проблемы занятий спортом и физической культурой для людей с инвалидностью".

В обсуждении приняли участие представители Законодательного собрания Нижегородской области, уполномоченного по правам человека, регионального министерства спорта, главного бюро медико-социальной экспертизы, преподаватели Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского, а также организаций, работающих в области инваспорта.

Как сообщает центр общественных связей, затронутая тема вызвала большой интерес, был высказан ряд предложений по совершенствованию работы в сфере параспорта.

В рамках проекта активисты "Инватура" 18 декабря провели в Балахне мастер-класс по паралимпийскому виду спорта бочча для учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

В мероприятии приняли участие волонтеры - ученики нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

"Ребят связывает давняя дружба. И в бочча они играли вместе, в инклюзивных командах. Подарком для школьников стал закупленный на грантовые средства комплект для игры", - говорится в сообщении.

Результатом реализации проекта "Кубок равных возможностей" стало награждение "Инватура". Организация получит от ЛУКОЙЛА награду "Лучшие в спорте" за деятельность в сфере адаптивного спорта. Награждение запланировано на 20 декабря в Нижегородском кремле.

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