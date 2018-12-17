Более 1,5 тысячи заявок подано на участие в учебном модуле Высшей партийной школы ЕР "Политический лидер" Общество

Более 1500 заявок подано на участие в учебном модуле Высшей партийной школы партии "Единая Россия" "Политический лидер". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского

Согласно информации, за десять дней с момента старта Высшей партийной школы и первого учебного модуля "Политический лидер" из регионов подано более 1,5 тысячи заявок на участие. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение.

Как сообщила первый заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина, количество заявок говорит о большом интересе к проекту. "Мы видим, что проект действительно востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию. Причем заявки подают не только партийцы и сторонники, но и эксперты, активисты и координаторы наших партийных проектов, дискуссионных площадок. Этот учебный модуль ориентирован на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы", – рассказала она

Баталина подтвердила, что участники учебного модуля смогут пройти обучение, а также по итогам войти в кадровый резерв "Единой России". "Сейчас формируется положение о резерве. Партия заинтересована в сильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах", – отметила она.

В свою очередь, научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина рассказала, что задача образовательного модуля состоит в том, чтобы существенно обогатить знания участников о политическом лидерстве. "Это позволит значительно повысить эффективность политического участия, раскрыть потенциал слушателей, найти новых лидеров, помочь их личностному развитию и политическому продвижению. В этом – ключевая миссия и Высшей партийной школы в целом, и данного модуля в частности", - подчеркнула она.

СПРАВКА:

"Политический лидер" – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Регистрация участников стартовала 7 декабря и продлится до 28 декабря 2018 года. Участниками проекта могут стать люди в возрасте от 20 до 50 лет: члены, сторонники партии, члены фракций партии в Законодательных собраниях и представительных органах муниципальных образований, активные граждане, участвующие в реализации федеральных и региональных партийных проектов, и другие. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте.

Всего в Высшей партийной школе будет четыре учебных модуля: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер" и четвертый – для повышения квалификации работников партийного аппарата.