Град небывалых размеров выпал в Нижегородской области Общество

Фото: Анна Соловьева/ pravda-nn.ru

5 июля в Нижегородской области выпал град колоссальных размеров. Жители села Жайск Вачского округа поделились с сайтом pravda-nn.ru фотографиями, на которых запечатлены ледышки размером, превышающем куриное яйцо.

Стихия обрушилась на населённый пункт около 15:45. Помимо града, который достигал огромных размеров, в селе шёл сильный дождь и дул порывистый ветер.

О крупных градинах также сообщили жители Бора. Нижний Новгород также пострадал от непогоды: там наблюдались шквалистый ветер и ливень. О грядущих погодных катаклизмах местные службы заранее предупредили население.

Напомним, накануне от ураганного ветра сильно пострадал Арзамасский округ.