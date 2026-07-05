Нижегородцам объяснили, как пережить очереди на АЗС без потери здоровья Общество

Фото: Александр Воложанин

Сложная ситуация на рынке топлива в стране оборачивается не только дефицитом на заправках, но и проблемами со здоровьем у автомобилистов, стоящих в очередях за бензином. Об этом предупредил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Например, а Забайкалье на АЗС уже начали круглосуточно дежурить бригады «скорой»: врачи оказывают неотложную помощь водителям. А в Карелии на днях в одной из таких очередей мужчина умер от остановки сердца. «Типичный пример того, как опасно закипать изнутри», — подчеркнул Никонов.

Эксперт объяснил, что в автомобиле кровь становится гуще из-за отсутствия движения, а адреналин ускоряет сердцебиение. Информация об отсутствии топлива является колоссальным ударом по психике, уровень стресса и тревоги растёт. «К сожалению, это новые реалии, с которыми нам надо уживаться», — добавил он.

«Пейте воду маленькими глотками. Включите кондиционер или приоткройте окно. Делайте простую дыхательную практику: вдох на 4 счета — задержка на 4 — выдох на 4 — задержка на 4. Это принудительно включит парасимпатическую нервную систему и успокаивает пульс», — приводит рекомендации специалист.

В текущих условиях важно временно изменить привычный образ жизни, пересмотреть свои приоритеты и способы передвижения. Это следует делать до тех пор, пока обстановка не станет более стабильной.

«Те, кто сможет быстрее принять новые, временные правила игры и отказаться от идеи „контролировать то, что контролировать невозможно“, выйдут из этого кризиса с наименьшими потерями для здоровья», — заключил Алексей Никонов.