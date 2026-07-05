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Общество

Нижегородские врачи вернули зрение 90-летней пациентке

05 июля 2026 17:56 Общество
Нижегородские врачи вернули зрение 90-летней пациентке

Фото: соцсети ГБУЗ НО ГКБ №3 (НГЦ)

Специалисты Нижегородского гериатрического центра провели уникальную малоинвазивную операцию возрастной пациентке, вернув ей почти потерянное зрение.

Как рассказали в медицинском учреждении, 90-летней женщине поставили неутешительный диагноз — катаракта, одна из самых распространённых причин слепоты у пожилых людей. Однако возраст не стал преградой для восстановления зрения. Команда высококвалифицированных врачей-офтальмологов взялась за этот сложный случай.

Операция прошла по новейшей бесшовной методике, предполагающей микроскопический прокол. Хирург с ювелирной точностью удалил помутневший хрусталик и заменил его искусственным аналогом. Уже через несколько дней после операции пациентка вновь обрела способность видеть.

«Эта история — лучшее доказательство того, что современная медицина не знает возрастных границ. Благодаря опыту наших хирургов и высокотехнологичному оборудованию, мы можем дарить зрение даже в самом почтенном возрасте», — рассказали в Гериатрическом центре.

Ранее офтальмолог Егоров предупредил, что катаракта теперь поражает даже молодых.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье
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