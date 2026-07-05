Спрос на обустройство балконов и лоджий в Нижегородской области вырос на 34% Общество

Фото: Александр Воложанин

С наступлением лета жители Нижегородской области активно ремонтируют балконы и лоджии. По данным Авито Услуг, в июне 2026 года спрос на обустройство этих пространств вырос на 34%. Рынок быстро отреагировал, увеличив количество предложений от мастеров и компаний на 81%.

Владельцы квартир меняют своё восприятие балконов и лоджий: из складских помещений они превращаются в функциональные зоны, включая домашние офисы и мини-сады.

Чаще всего нижегородцы обращаются за услугой остекления. Предлагается два варианта — холодное, которое защищает от осадков и пыли, и тёплое (ПВХ-профили) для круглогодичного использования. Стоимость таких работ начинается от 8 500 рублей.

Втора по популярности услуга — теплоизоляция: утепление пола, стен, потолка материалами, такими как экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Такую услугу заказывают, если планируют пользоваться лоджией как жилым помещением. Средняя стоимость — 1 200−1 500 рублей за квадратный метр.

Также жители региона активно интересуются внутренней отделкой и обшивкой: наиболее востребованы деревянная вагонка, гипсокартон, ПВХ-панели и МДФ-панели. Стоимость — от 1000 рублей за квадратный метр.

Также одной из востребованных услуг по благоустройству балконов являются работы с электрикой: сюда входят проводка, розетки, выключатели, освещение, тёплые полы (электрические или инфракрасные). Стоимость работ зависит от сложности и оборудования.

В сезон также вырос спрос на услуги по мытью и уборке балконов и лоджий. Стоимость мытья одного окна — от 300 рублей, общая уборка — в среднем 1000 рублей.