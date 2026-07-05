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Общество

От дождей до жары — и обратно: кака погода ждет Нижний Новгород 6−12 июля

05 июля 2026 17:13 Общество
От дождей до жары — и обратно: кака погода ждет Нижний Новгород 6−12 июля

Фото: Кирилл Мартынов

На следующей неделе с 6 по 12 июля в Нижнем Новгороде ожидается переменчивая погода: температура будет колебаться от комфортных значений до жары, а дожди продолжат поливать. Такие прогнозы предоставил сервис «Яндекс.Погода».

В понедельник, 6 июля, днём ожидается до +22°С, а ночью — до +15°С. Небо будет облачным с прояснениями, но синоптики не исключают дневной дождь.

Во вторник, 7 июля, температура поднимется до +21°С, к ночи похолодает до +14°С. Утром и в днём будет идти дождь.

В среду, 8 июля, ожидается до +24°С, а вечером — комфортные +19…22°С.

Четверг, 9 июля, станет самым жарким днём недели: при почти безоблачном небе воздух прогреется до +30°С. А в пятницу, 10 июля, температура воздуха составит до +28°С.

На выходные, 11 и 12 июля, синоптики обещают сплошные дожди, но погода останется тёплой. Днем температура поднимется до +20…24°С, а ночью опустится до +16…19°С.

Ранее нижегородцев предупредили о ливнях и шквалистом ветре 5 и 6 июля.

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Теги:
Дождь Погода Прогноз
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