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Общество

Запрет на посещение лесов действует в 15 округах Нижегородской области

05 июля 2026 16:10 Общество
Запрет на посещение лесов действует в 15 округах Нижегородской области

По информации Министерства лесного хозяйства региона, в лесах области зафиксирован высокий уровень пожароопасности: в ряде муниципалитетов он достиг 3-го, а в отдельных местах — 4-го класса. В ведомстве напомнили, что в районах с 4 и 5 классами пожарной опасности действует запрет на посещение лесов гражданами.

На территории двух муниципальных образований полностью установлен четвёртый класс пожарной опасности: это городской округ Саров и Павловский муниципальный округ.

В 13 муниципальных образованиях 4 класс пожарной опасности наблюдается частично: это городской округ Дзержинск, городской округ Первомайск, а также Ардатовский, Богородский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Гагинский, Дивеевский, Лукояновский, Починковский, Сосновский и Шатковский муниципальные округа.

При этом, в 35 муниципальных образованиях зафиксирован полностью третий класс пожарной опасности. К ним относятся городские округа Арзамас, Выкса, Кулебаки и Нижний Новгород, а также муниципальные округа Бор, Чкаловск, Шахунья и другие.

Напомним, во время пожароопасного сезона запрещено сжигать мусор и сухую растительность на приусадебных и дачных участках, а также разводить костры в лесах.
Также нельзя бросать в траву непотушенные сигареты, спички и горячую золу. Опасно оставлять в лесу ветошь, пропитанную бензином, маслом или другими горючими жидкостями. Кроме того, стеклянные бутылки и осколки на солнце могут сработать как линзы и стать причиной пожара.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8(800)100−94−00 или в региональную диспетчерскую службу по телефону 8(831)430−01−23.

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Теги:
Лесные пожары Пожароопасность
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