Нижегородцев предупредили о ливнях и шквалистом ветре 5 и 6 июля Общество

Фото: Кира Мишина

В ближайшие 1−3 часа 5 июля в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидаются ливни и порывистый ветер с усилением до 17−22 м/с.

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», эти погодные условия сохранятся как ночью, так и днём 6 июля, предупредили в ГУ МЧС по региону.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны локальные подтопления из-за неисправности или засорения ливневых и дренажно-коллекторных систем, затопление низменных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП и линий связи, а также сельхозугодий.

Кроме того, не исключены нарушения в работе транспорта и системы ЖКХ, рост числа ДТП, а также оползни и склоновые смывы.

Во время движения на автомобиле рекомендуется снизить скорость. Следует избегать низин, а также держаться подальше от линий электропередач, деревьев, легких построек и других слабо укрепленных объектов. Автомобили не рекомендуется оставлять рядом с этими объектами.

Напомним, 4 июля Арзамасский округ оказался под натиском стихии: ураганный ветер привёл к ряду ЧП, связанных с падением деревьев, обрывами линий электропередачи. В рабочем посёлке Выездное погибла девочка.