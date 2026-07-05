Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 июля 2026 12:14
Нижегородцев предупредили о ливнях и шквалистом ветре 5 и 6 июля
05 июля 2026 11:26
Спрос на обустройство балконов и лоджий в Нижегородской области вырос на 34%
05 июля 2026 10:51
Аэропорт Нижнего Новгорода с 5 июля возобновил прямое авиасообщение с Минском
05 июля 2026 09:52
Евгений Люлин направил поздравление с Днём работников морского и речного флота
05 июля 2026 09:19
Последствия ураганного ветра устраняют в Арзамасском округе
04 июля 2026 18:57
Интерактивную карту наличия бензина на АЗС запустят в Нижегородской области
04 июля 2026 18:24
Проезд на нижегородской канатке подорожает с 15 июля
04 июля 2026 17:00
Как Нижний Новгород спасается от жары: дорожники поливают асфальт и газоны
04 июля 2026 16:24
Движение на Комсомольском шоссе ограничат из‑за работ на трамвайных путях
04 июля 2026 14:27
200 юных нижегородцев досрочно отправили домой из лагеря: что случилось
Общество

Нижегородцев предупредили о ливнях и шквалистом ветре 5 и 6 июля

05 июля 2026 12:14 Общество
Нижегородцев предупредили о ливнях и шквалистом ветре 5 и 6 июля

Фото: Кира Мишина

В ближайшие 1−3 часа 5 июля в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидаются ливни и порывистый ветер с усилением до 17−22 м/с.

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», эти погодные условия сохранятся как ночью, так и днём 6 июля, предупредили в ГУ МЧС по региону.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны локальные подтопления из-за неисправности или засорения ливневых и дренажно-коллекторных систем, затопление низменных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП и линий связи, а также сельхозугодий.

Кроме того, не исключены нарушения в работе транспорта и системы ЖКХ, рост числа ДТП, а также оползни и склоновые смывы.

Во время движения на автомобиле рекомендуется снизить скорость. Следует избегать низин, а также держаться подальше от линий электропередач, деревьев, легких построек и других слабо укрепленных объектов. Автомобили не рекомендуется оставлять рядом с этими объектами.

Напомним, 4 июля Арзамасский округ оказался под натиском стихии: ураганный ветер привёл к ряду ЧП, связанных с падением деревьев, обрывами линий электропередачи. В рабочем посёлке Выездное погибла девочка.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Прогноз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных