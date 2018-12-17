Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2018 17:30  [29] Национальный роуминг отменят в России с 1 июня 2019 года
19 декабря 2018 17:05  [67] Госдума РФ приняла закон о защите животных, предполагающий запрет "контактных зоопарков" и содержание дома диких животных
19 декабря 2018 16:44  [160] Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области из-за новогодних и рождественских праздников
19 декабря 2018 16:30  [103] Более 10 тысяч куб. метров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за ночь с 18 на 19 декабря
19 декабря 2018 16:21  [122] Более 20 нижегородцев получили государственные и региональные награды
19 декабря 2018 16:09  [122] Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7% с 1 января 2019 года
19 декабря 2018 15:48  [236] Более 1,5 тысячи заявок подано на участие в учебном модуле Высшей партийной школы ЕР "Политический лидер"
19 декабря 2018 15:25  [149] Почти тысяча заявок от нижегородцев поступило в систему "Антиснег" за первый месяц работы
19 декабря 2018 15:11  [160] Сквер в Перевозе Нижегородской области получил в рамках программы благоустройства 5 млн рублей
19 декабря 2018 13:56  [204] Пятнадцать одаренных детей-инвалидов получили именные стипендии от правительства Нижегородской области
Общество

Более 10 тысяч куб. метров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за ночь с 18 на 19 декабря

19 декабря 2018 16:30  [103] Общество

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Более 10 тысяч куб. метров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за ночь с 18 на 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети Нижнего Новгорода за минувшую ночь вывезено 10,5 тысячи куб. метров снега. Из Канавинского района – 2 380 м3, Советского – 1 548 м3, Нижегородского – 1 459 м3, Автозаводского – 1 370 м3, Сормовского – 1 224 м3, Приокского – 1 094 м3, и Ленинского – 785 м3, Московского – 600 м3.

Напомним, что почти тысяча заявок от нижегородцев поступило в информационную систему "Антиснег" за первый месяц работы портала, за период с 19 ноября по 19 декабря 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph