Более 10 тысяч куб. метров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за ночь с 18 на 19 декабря Общество

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Более 10 тысяч куб. метров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за ночь с 18 на 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети Нижнего Новгорода за минувшую ночь вывезено 10,5 тысячи куб. метров снега. Из Канавинского района – 2 380 м3, Советского – 1 548 м3, Нижегородского – 1 459 м3, Автозаводского – 1 370 м3, Сормовского – 1 224 м3, Приокского – 1 094 м3, и Ленинского – 785 м3, Московского – 600 м3.

Напомним, что почти тысяча заявок от нижегородцев поступило в информационную систему "Антиснег" за первый месяц работы портала, за период с 19 ноября по 19 декабря 2018 года.