Цены на бензин и дизтопливо в Нижегородской области за неделю не изменились Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Нижегородской области за неделю не изменились. Об этом сообщается в материалах, предоставленных региональным управлением федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Средняя стоимость литра бензина АИ-92 на заправках региона составляет 41,1 рублей, АИ-95 - 43,9 рублей, дизтоплива - 45,5 рублей, СУГ - 16,3 рублей. Такие же цены были на АЗС и неделю назад.

Между тем, руководитель УФАС Михаил Теодорович сообщил журналистам в среду, что, несмотря на стабильность топливного рынка в Нижегородской области, регион занимает в Приволжском федеральном округе второе место по дороговизне горючего. Лидирует в этом списке Чувашия.

Михаил Теодорович пояснил, что в Чувашии средняя стоимость бензина (по данным Росстата) составляет 43,93 рублей за литр, а в Нижегородской области - 43,46 рублей.

Он добавил, что самая низкая средняя цена топлива по данным на 10 декабря зафиксирована в столице Башкирии — Уфе (в среднем 41,59 рублей за литр).

"Средняя цена формируется из тех стоимостных значений, которые получают от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и независимой розницы. Сейчас складывается такая ситуация, когда ВИНКи закрыли доступ независимой розницы к мелкому опту в периоды, когда он маржинален", - сказал глава антимонопольного ведомства.

Он сообщил также, что средняя стоимость топлива в Нижегородской области с 18 декабря 2017 года по 18 декабря 2018 года увеличилась на 11%, в том числе литр бензина АИ-92 подорожал на 9,1%, АИ-95 - на 8,5%, дизельное топливо — на 15,6%.

Напомним, что за 11 месяцев 2018 года средняя стоимость бензина и дизельного топлива в Нижегородской области увеличилось почти на 12%.