Протекавшую крышу дома на Ильинской начали чинить после вмешательства главы Нижнего Новгорода Владимира Панова Общество

Ремонт кровли дома №43 на ул.Ильинской Фото: Пресс-служба городской администрации

Протекавшую крышу дома на ул. Ильинской начали чинить после вмешательства мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Речь идет о доме №43 на улице Ильинской. О нем главе города рассказали жильцы на встрече, которые Владимир Панов проводит с гражданами в районах.

На встрече с главой города жильцы дома рассказали, что живут в коммунальной квартире на пять семей, где в начале 2017 года прохудилась кровля. Жильцы рассказали, что дом - дореволюционной постройки. Когда крыша начала протекать, они обратились за помощью к домоуправляющей компании, но ответа от нее не последовало. Жители также обращались за помощью в районную, и в городскую администрацию, и даже в Москву.

После встречи с жителями Владимир Панов поручил главе района и директору местного ДУКа в кратчайшие сроки выехать на место и решить проблему.

В настоящее время крышу ремонтируют. По данным подрядчика, ремонт продлится около двух недель.