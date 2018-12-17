Два пешехода погибли в ДТП в Нижегородской области 19 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пешехода погибли в ДТП в Володарском районе и городе Арзамас Нижегородской области 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Так, в 08:00 на 342 км автодороги Москва – Уфа водитель большегруза MAN насмерть сбил 33-летнего мужчину, шедшего по проезжей части.

В этот же день в 18:11 на ул. Молокозаводская, 43 в городе Арзамас водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 54-летний мужчина погиб.