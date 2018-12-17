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Происшествия

Автомобиль сбил переходившего дорогу "на красный свет" восьмилетнего мальчика в Нижнем Новгороде 19 декабря

20 декабря 2018 10:22  [199] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил переходившего дорогу "на красный свет" восьмилетнего мальчика в Нижнем Новгороде 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону

ДТП произошло в 13:20 на ул. Московское шоссе, 296А (Канавинский район). Согласно информации, 47-летний водитель "Нивы" совершил наезд на школьника, переходившего дорогу в сопровождении взрослых по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик. После осмотра в трампункте ребёнок был отпущен домой.

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