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Общество

Четыре победителя конкурса профмастерства в сфере государственной молодежной политики награждены в Нижегородской области

20 декабря 2018 11:47  [91] Общество

Четыре победителя конкурса профессионального мастерства в сфере государственной молодежной политики награждены в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики региона 20 декабря 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в рамках очного этапа все участники конкурса прошли тестирование по основам реализации государственной молодежной политики, предложили решение кейса "Приоритеты молодежной политики" и защитили программу, реализуемую по молодежной политике в муниципальном образовании.

Победителями стали: Елена Севцова, главный специалист департамента по делам молодежи и спорта администрации г. Сарова - 1 место; Ольга Волычева, специалист по работе с молодежью управления образования и молодежной политики Тонкинского района - 2 место; Ольга Журкина, методист центр по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений г. Первомайска - 3 место; Надежда Медведева, главный специалист отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации г.о.г. Кулебаки - 3 место.

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