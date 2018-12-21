Пять концептуально новых электричек начнут курсировать в Нижегородской области с 2019 года Общество

Новая городская электричка Фото: Дмитрий Косолапов

Пять концептуально новых электричек начнут курсировать в Нижегородской области с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Один из электропоездов уже вышел на маршрут, еще четыре сделают это в феврале 2019 года. На церемонии запуска первой электрички присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Электропоезда планируется задействовать на маршрутах Сормовской и Приокской линий городской электрички в Нижнем Новгороде и на пригородных маршрутах Заволжского направления (протяженность - 58 км).



"Перевозчик заключил договор лизинга на приобретение пяти новых поездов. Мы планируем предоставить субсидии из бюджета Нижегородской области для возмещения части затрат перевозчика. Отмечу, что регион является одним из немногих субъектов России, принимающих участие в финансировании обновления подвижного состава", - сказал Глеб Никитин.

Для возмещения затрат, связанных с приобретением подвижного состава в лизинг, перевозчику планируется предоставить субсидии из бюджета области.

"В январе Законодательное собрание рассмотрит этот вопрос. В этом году областной парламент вел активную работу по совершенствованию федерального закона "Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок", который призван сформировать новую модель обслуживания населения. На основе предложений, поступивших от представителей железнодорожной отрасли, профильным комитетом регионального парламента была подготовлена таблица поправок, которые были направлены в Госдуму", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

По данным перевозчика АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", новый электропоезд серии ЭП3Д максимально адаптирован для пригородных и внутригородских перевозок.

На церемонии запуска первой электрички начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун выразил слова благодарности правительству Нижегородской области, которое поддерживает инициативы перевозчика.

СПРАВКА:

Электропоезд серии ЭП3Д является концептуально новым подвижным составом, максимально адаптированным для пригородных и внутригородских перевозок.

Состав поезда сформирован из четырех вагонов, два из которых, расположенных в середине состава, предназначены для поездок пассажиров преимущественно без багажа, приоритет отдан местам для сидения - расположение кресел по схеме 3+3, вместимость каждого вагона 116 мест для сидения.

Общая вместимость поезда по местам для сидения - 316 человек, однако в часы "пик" поезд способен перевозить до 560 человек.