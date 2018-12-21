Руководству ХК "Торпедо" поручили развивать детский хоккей и прислушиваться к родителями воспитанников СДЮШОР Спорт

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Правительство Нижегородской области поручило руководству ХК "Торпедо" чаще встречаться с родителями воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР), что позволит развивать в регионе детский хоккей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, с родителями, которые ранее написали открытое письмо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, выражая опасение, что школу планируют закрыть, встретился заместитель главы региона Александр Югов. После того, как родители написали такое письмо, замгубернатора взял ситуацию под личный контроль.

Александр Югов 22 декабря встретился с родителями воспитанников СДЮШОР. На нее пришли представители родительских комитетов всех возрастных групп.

Замгубернатора еще раз опроверг слухи о возможном закрытии школы. Он отметил, что такой вопрос никогда не поднимался, а правительство Нижегородской области, наоборот, планирует развивать хоккей в регионе. Александр Югов попросил родителей задавать все волнующие их вопросы.

"Вопросы от родителей поступила разнообразные и правильные: это и дефицит льда, и неудобное расписание, и закупка инвентаря и формы для воспитанников. Это вопросы решаемые. Я дал поручение руководству "Торпедо" регулярно проводить такие встречи с родителями, чтобы понимать, в каком направлении нужно выстраивать работу", - сказал заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в СДЮШОР "Торпедо" занимаются 490 юных хоккеистов одиннадцати возрастов.