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Политика

"Решение лично представить Стратегию развития – это очень правильный поступок со стороны Глеба Никитина", - Александр Прудник

25 декабря 2018 10:47  [66] Политика

"Решение лично представить Стратегию развития Нижегородской области – это очень правильный поступок со стороны Глеба Никитина", - заявил политолог Александр Прудник, комментируя предстоящее представление губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Стратегии социально-экономического развития региона.

"То, что Глеб Никитин будет лично представлять Стратегию развития области – это очень правильный поступок с его стороны. Ведь именно за такие документы, которые определяют перспективу развития целого региона на ближайшие годы, губернатор должен нести личную ответственность", - отметил Александр Прудник.

"Очень приятно, что сама эта Стратегия не была забыта сразу после губернаторских выборов, потому что многие были уверены, что у нее только одна задача – быть предвыборным документом, который сразу же будет "положен в долгий ящик". Но мы видим, что опасения не оправдались, и Стратегия будет определять основные направления работы областного правительства", - подчеркнул политолог.

"Очень важно, чтобы нижегородцы имели хотя бы в общих чертах представление о ней. Сама по себе Стратегия достаточно объемна, содержит много показателей и экономических терминов, которые не всегда понятны неспециалистам. И очень важно, чтобы ее основные положения были озвучены простым доступным языком с упоминанием конкретных целей, для достижения которых будут работать правительство и губернатор", - подытожил Александр Прудник.

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