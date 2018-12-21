Система онлайн-учета тепловой энергии заработала на сетях компании "Т Плюс" в Дзержинске Нижегородской области Общество

Система онлайн-учета тепловой энергии заработала на сетях компании "Т Плюс" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

25 декабря 2018 года в ДТС состоялся ввод в эксплуатацию системы индикативного технического онлайн-учета тепловой энергии. Нижегородский филиал "Т Плюс" инвестировал 67 млн рублей в диспетчеризацию и автоматизацию Дзержинских тепловых сетей.

С помощью системы индикативного онлайн-учета параметры работы теплосетевых объектов в режиме реального времени отслеживаются на пульте в диспетчерской. Для этого в тепловых камерах магистральных тепловых сетей установлены узлы индикативного учета теплоносителя – расходомеры, датчики температуры и давления. При этом были реконструированы 11 действующих и специально построены шесть новых тепловых камер. В трех тепловых камерах в дополнение к приборам учета смонтированы регуляторы перепада давления, позволяющие повысить качество теплоснабжения от этих камер. Всего на сегодня на тепловых сетях установлены 54 точки учета, в дальнейшем появится еще 69 точек. Кроме того, в ходе реализации проекта было заменено 22 единицы отключающей арматуры тепловых сетей, что повысит надежность работы системы теплоснабжения города в целом.

Одновременно в ДТС завершились работы по автоматизации восьми центральных тепловых пунктов, не автоматизированных в рамках инвестпроекта, реализованного компанией в 2010-2012 годах. С 2019 года все 36 ЦТП, которые обслуживают ДТС, будут работать в автоматическом режиме и управляться одним диспетчером.

"Использование современного ИТ-оборудования повышает эффективность работы тепловых сетей и качество услуг теплоснабжения, которые мы предоставляем своим потребителям. Системы автоматизации и диспетчеризации дают возможность максимально быстро реагировать на любые отклонения от заданных значений параметров теплоносителя, а в случае возникновения повреждения – оперативно выявить точное место утечки", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Проекты реализованы в рамках концессионного соглашения по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения города Дзержинска.