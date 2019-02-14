Благоустройство п.Новое Доскино Нижнего Новгорода начнется в 2019 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Благоустройство п.Новое Доскино Нижнего Новгорода начнется в 2019 году. Об этом стало известно в ходе встречи главы города Владимира Панова с жителями поселка 20 февраля 2019 года.

Жители пожаловались, что в поселке нет заасфальтированных дорог, кое-где – тротуаров, а школа давно не ремонтировалась. Владимир Панов дал поручение просыпать линии гранулятом, в первую очередь, у школы и других социальных объектов.

Еще одна проблема, с которой обратились автозаводцы – перевод жилья из категории садовых домиков. Владимир Панов заявил, что сейчас прорабатывает этот вопрос с губернатором, и до сентября дома должны перевести в прежнюю форму собственности.

Также глава города побывал в местной школе, десятилетиями не видевшей ремонта. Владимир Панов сообщил, что капремонт здесь намечен уже на 2019 год. По просьбе директора и родителей, смету проанализируют и, возможно, увеличат, чтобы сделать в учреждении современный спортзал.

Жители поблагодарили главу за внимание к проблемам поселка. Работы по благоустройству начнут в этом году.

Напомним, с 27 февраля 2018 года Владимир Панов проводит открытые встречи с нижегородцами. Подобные мероприятия в новом формате уже состоялись в каждом районе города.