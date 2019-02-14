Илья Попов покинул БК "Нижний Новгород" Спорт

Илья Попов Фото: С сайта БК НН

Центровой Илья Попов покинул БК "Нижний Новгород". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Илья Попов и БК "Нижний Новгород" разорвали контракт по обоюдному соглашению сторон.



С начала сезона 2018-2019 игрок принял участие в 14 матчах единой лиги ВТБ, набирая в среднем 7,1 очка, 2,2 подбора, 0,6 передачи за 11:57 игрового времени. В матчах Лиги Чемпионов ФИБА 23-летний баскетболист набирал в среднем 4 очка, 3,3 подбора и 1 передачу в каждой из 14 встреч.

Отмечается, что спортсмен выступал за "черно-белых" с сезона 2014-2015.