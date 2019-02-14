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Спорт

Илья Попов покинул БК "Нижний Новгород"

21 февраля 2019 15:31  [823] Спорт
Илья Попов

Илья Попов

Фото: С сайта БК НН

Центровой Илья Попов покинул БК "Нижний Новгород". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Илья Попов и БК "Нижний Новгород" разорвали контракт по обоюдному соглашению сторон.

С начала сезона 2018-2019 игрок принял участие в 14 матчах единой лиги ВТБ, набирая в среднем 7,1 очка, 2,2 подбора, 0,6 передачи за 11:57 игрового времени. В матчах Лиги Чемпионов ФИБА 23-летний баскетболист набирал в среднем 4 очка, 3,3 подбора и 1 передачу в каждой из 14 встреч.

Отмечается, что спортсмен выступал за "черно-белых" с сезона 2014-2015.

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