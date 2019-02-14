Платную охраняемую парковку откроют под метромостом в Нижнем Новгороде 22 февраля Общество

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Платную охраняемую парковку откроют под метромостом в Нижнем Новгороде 22 февраля 2019 года. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская Пригородная Пассажирская Компания".

Охраняемая парковка на Московском вокзале, расположенная под метромостом около Царского павильона будет работать круглосуточно.

"Для пассажиров, отправляющихся на железнодорожном транспорте, и не желающих переплачивать за трансфер до вокзала на такси – охраняемая парковка отличная альтернатива. Автомобильная парковка рассчитана на 49 мест, имеет удобный заезд и выезд. Возможна наличная и безналичная оплата", - отметили в компании.

Тарифы на автомобильную парковку: 1 час – 50 рублей, 2 часа – 100 рублей, до 12 часов – 150 рублей. Сутки на парковке обойдут в 300 рублей.

Напомним, запрет на платные парковки около соцучреждений может быть введен в Нижегородской области.