Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Похолодание и снег ждут нижегородцев в начале марта

01 марта 2026 09:59 Общество
Похолодание и снег ждут нижегородцев в начале марта

Фото: Александр Воложанин

В первую неделю весны в Нижнем Новгороде ожидаются похолодание и снегопады. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".

В понедельник, 2 марта, днем воздух прогреется до +2 градусов, ночью температура опустится до нуля. Синоптики прогнозируют мокрый снег.

Во вторник, 3 марта, установится минусовая температура: днем около -1 градуса, ночью до -3. Вечером возможен небольшой снег.

В среду снег начнется днем и усилится к вечеру. Дневная температура составит -5 градусов, ночью столбики термометров покажут -4.

В четверг осадки продолжатся в течение всего дня и ночью. Днем ожидается -2, в ночные часы похолодает до -8.

В пятницу осадков не прогнозируется, синоптики обещают ясную погоду. Днем будет -6, ночью температура опустится до -13.

В выходные сохранится холодная погода. В субботу днем будет ясно, ночью возможен небольшой снег. Температура в течение суток составит около -9 градусов.

В воскресенье, 8 марта, немного потеплеет. Снег продолжится утром и днем. Дневная температура поднимется до -5, ночью ожидается около -4 градусов.

Ранее сообщалось, что цветение растений начнется позже в Нижнем Новгороде из-за холодной погоды. 

