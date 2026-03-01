Похолодание и снег ждут нижегородцев в начале марта

Фото:
В первую неделю весны в Нижнем Новгороде ожидаются похолодание и снегопады. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".
В понедельник, 2 марта, днем воздух прогреется до +2 градусов, ночью температура опустится до нуля. Синоптики прогнозируют мокрый снег.
Во вторник, 3 марта, установится минусовая температура: днем около -1 градуса, ночью до -3. Вечером возможен небольшой снег.
В среду снег начнется днем и усилится к вечеру. Дневная температура составит -5 градусов, ночью столбики термометров покажут -4.
В четверг осадки продолжатся в течение всего дня и ночью. Днем ожидается -2, в ночные часы похолодает до -8.
В пятницу осадков не прогнозируется, синоптики обещают ясную погоду. Днем будет -6, ночью температура опустится до -13.
В выходные сохранится холодная погода. В субботу днем будет ясно, ночью возможен небольшой снег. Температура в течение суток составит около -9 градусов.
В воскресенье, 8 марта, немного потеплеет. Снег продолжится утром и днем. Дневная температура поднимется до -5, ночью ожидается около -4 градусов.
Ранее сообщалось, что цветение растений начнется позже в Нижнем Новгороде из-за холодной погоды.
